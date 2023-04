Zack Snyder ammette: la sceneggiatura originale di Justice League era 'molto più dark'

La Zack Snyder's Justice League offre un'epica diversa, al punto che in molti l'hanno definita come l'era "oscura e grintosa dei film sui supereroi; eppure, Snyder ammette che la pellicola sarebbe dovuta essere ancora più dark.

Nel riferirsi al processo di scrittura basata su tessere in stile puzzle, ognuna delle quali si sposta fino a trovare la collocazione più congeniale, così ha dichiarato il regista: "La sceneggiatura di Justice League si è evoluta proprio tramite quel processo. Sarò onesto: quando abbiamo preparato la sceneggiatura... insomma, è successa una cosa del genere: appariva molto più dark e strana. Dopodiché è arrivato in sala Batman v Superman, e lo studio continuava a ripetere: 'Non è abbastanza divertente! La gente vuole film divertenti! Vuole cose divertenti!' Così siamo tornati indietro e abbiamo attuato una sorta di... alleggerimento del film originale. Di conseguenza, direi che la mia cut di Justice League sia una specie di via di mezzo".

Eppure, il rimaneggiamento non ha modificato la pellicola a trecentosessanta gradi: "Ho comunque preservato le scene più intense che ho girato, quelle che, retrospettivamente, avrei desiderato nella storia. Mi assicuravo costantemente di cosa figurasse nella pagina, pur in presenza di quest'altra sceneggiatura. Addirittura, ritengo che nella sceneggiatura i personaggi di Lois e Batman si siamo messi insieme in tempi molto rapidi. Tutti a dirmi: 'Oh, no, mio Dio, non puoi farlo' Perché Superman è morto, e io pensavo anche: 'Lois è una persona davvero fantastica'". Per approfondire quest'ultimo argomento, ecco la confessione di Zack Snyder: Batman e Lois lane si fidanzarono in Justice League.

E voi cosa ne pensate? Una tinta più dark avrebbe giovato alla pellicola, oppure rischiare di comprometterne la qualità?