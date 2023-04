Zack Snyder ammette: Batman e Lois Lane si fidanzarono in Justice League

In una recente dichiarazione, Zack Snyder ha ricordato come in una prima versione della sceneggiatura di Justice League (film del 2017 diretto da Snyder stesso) i personaggi di Bruce Wayne e Lois Lane abbiano formato una relazione insieme, con tutte le complicazioni che ne derivavano al ritorno di Clark Kent.

Come se non bastasse, le problematiche non terminano qui – basti pensare a Batman v Superman: Dawn of Justice, il quale mette in scena la morte di Superman. "Penso che nella sceneggiatura originale Lois e Batman abbiano legato in pochissimo tempo" ha commentato Snyder in un'intervista a Pizza Film School di AGBO. "C'erano un mucchio di eventi, e tutti continuavano a ripetere: 'Oh, no, mio Dio, non puoi proprio farlo'; e questo per due motivi: in primo luogo, Superman era morto; in secondo luogo, Lois è una persona davvero fantastica. La sua partecipazione in Justice League è sensazionale, specialmente dall'introduzione di Amy [Adams]. La definirei... sì, un vero genio". E i progetti dell'attrice non terminano certo qui: nel marzo 2023, Amy Adams è entrata nel cast del nuovo film di Adam McKay in compagnia di Robert Pattinson e Robert Downey Jr.

Al riguardo, così ha aggiunto Snyder: "Ho avuto il presentimento che avremmo dovuto poggiarci all'incredibile carisma di Amy, perché è non soltanto una grandissima attrice, ma anche una vera forza della natura. Inoltre, ho adorato ideare questo nuovo progetto: il marito va in guerra e muore, la moglie se ne va, compare un nuovo marito e a quel punto: 'No, non sono morto, sto bene'. Come reagisci a una situazione del genere? Ma io continuato a insistere su un unico punto: 'Oh, no, Superman può essere riportato in vita eccome'". Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Justice League.

E voi cosa ne pensate? La soluzione narrativa è plausibile, oppure troppo forzata? Fatecelo sapere nei commenti!