Zack Snyder aggiorna sul sequel Planet of the Dead: 'Per ora priorità a Rebel Moon'

Mentre si parla di possibili nuovi annunci per il Rebel Moon Cinematic Universe, che l'autore sarebbe pronto a lanciare in collaborazione con Netflix, il regista Zack Snyder è tornato a parlare della sua prima saga creata per la piattaforma di streaming, quella di Army of the Dead.

Per lo zombie-heist-movie con Dave Bautista, il cui franchise si è già ampliato con il prequel di successo Army of Thieves, Netflix e Snyder hanno già annunciato il sequel Planet of the Dead, che sarà ambientato qualche dopo dopo gli eventi del film originale e il cui titolo dice già tutto. Nel corso di una recente intervista promozionale, Snyder ha parlato per la prima volta di quanto bisognerà aspettare per vedere il progetto concretizzarsi, dato che al momento Planet of the Dead non non ha ancora una data d'uscita. Il regista ha spiegato che tutto dipenderà da Rebel Moon e Rebel Moon: Parte Due, che evidentemente rappresentano le sue priorità.

"Dipende molto da come andremo avanti con Rebel Moon e l'universo narrativo di Rebel Moon", ha spiegato Snyder a The Nerd Queens. "Del resto non è un impegno da poco tempo, questa roba di Rebel Moon. Stiamo parlando di un universo narrativo fantascientifico su vasta scala: richiede molta attenzione per dare un senso a tutto. Ma l'universo narrativo di Army è vivo e vegeto nella mia mente" ha assicurato. "So esattamente come si svilupperà."

Insomma, i fan di Army of the Dead dovranno pazientare un po': con Rebel Moon in uscita a dicembre 2023 e Rebel Moon: Parte Due, che è stato girato back-to-back, atteso presumibilmente per l'anno prossimo, è possibile che la produzione di Planet of the Dead non inizierà prima del 2024/2025.

Come sempre, vi terremo aggiornati.