Zachary Quinto su Star Trek 4 e Spock: 'Noi dell'Enterprise siamo una famiglia'

Sebbene non ci sia ancora alcuna certezza su cosa accadrà per il franchise di Star Trek sul grande schermo, la star della saga Zachary Quinto ha dichiarato di essere pronto a tornare nei panni di Spock per un eventuale quarto episodio.

Nel corso di tre film, Quinto è stato il Vulcaniano più famoso del franchise, ereditando il ruolo originariamente interpretato da Leonard Nimoy nella serie televisiva originale e ottenendo critiche positive sia dalla stampa che dagli appassionati della serie. A quattro anni di distanza dall'ultima uscita in sala il destino della saga è sconosciuto, e Quinto non è ancora sicuro se riceverà mai la chiamata per indossare di nuovo la divisa della Flotta Stellare.

Eppure, se dovesse presentarsi l'occasione, i fan possono essere sicuri del suo ritorno. Parlando con The Talk del suo ruolo di Spock, Zachary Quinto ha detto questo riguardo a un potenziale ritorno alla parte: "Sarei assolutamente disposto a tornare. Noi dell'equipaggio dell'Enterprise ne parliamo sempre, siamo tutti incredibilmente amici intimi nella vita reale e penso che tutti noi apprezzeremmo l'opportunità di tornare e continuare a raccontare quelle storie. Il mercato sembra incredibilmente saturo a questo punto, quindi non sono sicuro di quali siano i piani per la versione cinematografica del franchise, ma siamo tutti a bordo se vorranno farlo."

Diretto da J.J. Abrams, il primo film di Star Trek con Quinto è stato rilasciato nel 2009. Il film è ambientato in una realtà alternativa e riavvia il franchise, chiamando nuovi attori ad interpretare i ruoli classici della serie originale. Insieme a Quinto nei panni di Spock, il film include Chris Pine nei panni del capitano James T. Kirk, Karl Urban nei panni del Dr. McCoy, Zoe Saldana nei panni di Nyota Uhura, Simon Pegg nei panni di Scotty, John Cho nei panni di Hikaru Sulu e Anton Yelchin nei panni di Pavel Chekov. I due sequel sarebbero arrivati nel 2013 e nel 2016, con alterne fortune di critica e di box office.

Recentemente anche Chris Pine si era detto favorevole a Star Trek 4.