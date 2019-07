Per Zachary Levi la Warner vuole realizzare Shazam! 2 il prima possibile

Dopo aver spiegato che il cross-over con Black Adam arriverà in Shazam! 3, il protagonista Zachary Levi ha anticipato che la Warner Bros. vuole iniziare i lavori su Shazam! 2 il prima possibile.

"So che molto presto mi incontrerò coi piani alti della compagnia per essere informato su quale sia l'idea di base e dove andrà a parare il nuovo film" ha dichiarato l'attore durante la Convention CCXP di Colonia, in Germania. "Per il momento tutto quello che posso dire è che New Line, il nostro studio, e Warner Brothers, i nostri Parent Studio, DC, i nostri produttori, i dirigenti e tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale e creativo, tutti sono molto contenti di ciò che abbiamo fatto col primo film. Vogliono fare ancora meglio la seconda volta, e posso assicurarvi che mentre voi mi chiedete come sarà il sequel, loro il sequel lo stanno creando."

Incalzato su ciò che i fan possono aspettarsi di trovare nel nuovo film della saga, Levi si è giustificato: "La verità è che non so davvero nulla".

Come anticipato in un'altra intervista, l'unica cosa che sappiamo ad oggi è che Black Adams non sarà in Shazam! 2, dato che l'idea della major è quella di lanciare il personaggio interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson in suo film stand-alone, prima di vederlo interagire con il supereroe di Levi.

