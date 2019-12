Zachary Levi vuole Star Wars: ecco quale personaggio vorrebbe interpretare

Quale attore non sogna di entrare a far parte dell'universo di Star Wars? La saga creata da George Lucas può essere il lancio di una brillante carriera così come il coronamento della stessa, e siamo sicuri che siano davvero poche le star di Hollywood che rifiuterebbero un ruolo al suo interno.

Ultimo ad aggiungersi alla già ben nutrita lista di attori auto-candidatisi ad una parte nella saga è Zachary Levi: il protagonista di Shazam! si è portato avanti con il lavoro, ritagliandosi già un ruolo che secondo lui gli sarebbe perfettamente congeniale.

Si tratta del pilota Dash Rendar: se il nome dovesse risultarvi nuovo non preoccupatevi, si tratta effettivamente di un personaggio poco noto presente nel progetto multimediale Star Wars: L'Ombra dell'Impero. Rendar è, per la precisione, un pilota che aiuta Leia, Han e Luke nell'arco di tempo che intercorre tra Episodio V ed Episodio VI; pur essendo nato con quell'universo espanso poi rimosso dal canone ufficiale della saga il nome di Rendar è da considerarsi canonico, in quanto ne sentiamo parlare nel libro Solo: A Star Wars Story - Tales From Vandor.

Bob Iger, intanto, ha parlato nei giorni scorsi del futuro di Star Wars tra cinema, fumetto e TV: che possa esserci un posto anche per Zachary Levi? Mark Hamill, invece, ha ricordato con un post su Twitter la star di Star Wars Carrie Fisher.