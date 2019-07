Zachary Levi vuole che Shazam si incontri con Aquaman e Wonder Woman

E' tempo di team-up: nel corso di una recente intervista, l'attore Zachary Levi ha espresso il desiderio di far incontrare il suo Shazam con i personaggi dei colleghi Gal Gadot e Jason Momoa, come sappiamo interpreti rispettivamente di Wonder Woman e Aquaman.

Shazam! di David F. Sandberg è chiaramente collegato al DCEU, tuttavia, le ambizioni da "universo cinematografico" del franchise sembrano essere definitivamente ridimensionate: Ben Affleck non è più il Batman e Henry Cavill sembra giunto anzitempo al termine della sua carriera come Superman, con Ezra Miller ancora incerto sul futuro del suo Flash.

Gal Gadot e Jason Momoa sono gli unici membri della Justice League sicuri di tornare a vestire i panni dei loro supereroi, con un sequel ciascuno già ufficialmente annunciato. Prossimamente, stando ai piani rivelati dai nuovi dirigenti della Warner Bros., è improbabile che i nuovi film saranno collegati fra di loro, par lo meno non con quel livello di interconnessione che contraddistingue i prodotti della concorrenza, eppure durante il CCXP di Colonia, in Germania, Zachary Levi ha voluto comunque esprimere qualche desiderio:

"Mi piacerebbe avere a che fare con Jason Momoa e il suo Aquaman. E qualsiasi cosa dedicano di fare in futuro, sarò molto felice di farlo. Soprattutto se sarà coinvolta anche Gal Gadot. Ha un talento incredibile, che non ha nulla a che fare col suo aspetto fisico. E' un'attrice di grande talento. Tutti noi amiamo un buon film di squadra, ecco perché gli Avengers hanno fatto miliardi di dollari al botteghino. Se riusciremo a creare un'altra Justice League, e Shazam dovesse farne parte, andrei fuori di testa. Penso che sarebbe molto divertente. Ma sarebbe grandioso anche se la DC e la Warner Bros. e la New Line trovassero un modo per inserire nei film di Shazam! i camei di altri supereroi, sarebbe divertente anche fare una cosa del genere. Adoro indossare un costume di spandex e un mantello e fingere di volare. E' il lavoro più stupido di sempre, ed è incredibile."

Per altre notizie, leggete le dichiarazioni di Zachary Levi su Shazam! 2, film che a quanto pare la Warner vorrebbe realizzare il prima possibile. Inoltre, sempre l'attore ha spiegato che il cross-over con Black Adam arriverà in Shazam! 3.