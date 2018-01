Zachary Levi vorrebbe un cameo di Wonder Woman in Shazam!

vorrebbe cheapparisse nelle amazzoniche vesti di Wonder Woman nel "suo" cinecomic DC, Shazam!

Purtroppo la Warner Bros. non è riuscita ancora - dati i deludenti (per certi versi), risultati di pellicole come Man of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League - a far esplodere il suo universo supereroistico ma, comunque, considerando l'exploit estivo di Diana di Temyscira, pensare di averla anche in Shazam! potrebbe rivelarsi una mossa riuscita.

Parlando recentemente con ET Online, a Levi è stato chiesto qualcosa del suo imminente ruolo da supereroe e lui, naturalmente, è super entusiasta di calarsi nella parte. Inoltre, parlando di potenziali cameo, lui ha un personaggio specifico in mente: Wonder Woman. Non solo è la star più luminosa dell'universo di cui fa parte, ma Levi pensa anche che sarebbe simpatico vedere l'interazione di Billy Batson con l'Amazzone:

"Wonder Woman, perché è spettacolare. Penso che un cameo di chiunque sarebbe super figo, ma penso che Gal Gadot sia così effervescente, che abbia un tale appeal, che vorrei vedere lei. Questa donna era nell'esercito israeliano, è una madre e io penso che "Wow, sembra così normale, ma è Wonder Woman e insomma: spacca!" Inoltre, sarebbe un'interazione molto simpatica quella che potrebbe avere con Billy Batson, il quattordicenne dentro a Shazam che, naturalmente, si sentirebbe un sacco in imbarazzo ad interagire con un'Amazzone tanto forte e bella. Penso sarebbe grandioso!"

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere il cameo di Gal Gadot in Shazam?