Zachary Levi è Shazam nel first look del personaggio DC

Con un post sul suo account Instagram ufficiale, Zachary Levi ha mostrato finalmente il look del costume che indosserà in Shazam!, pellicola basata sul personaggio della DC Comics, diretta da David F. Sandberg e scritta da Henry Gayden e Darren Lemke. Le riprese del film sono cominciate nel mese di febbraio e l'uscita è fissata al 5 aprile 2019.

Zachary Levi interpreta l'omonimo supereroe con Asher Angel nella parte del suo giovane omologo, Billy Batson. Mark Strong sarà il villain, il dottor Sivana. Nel cast anche Ron Cephas Jones, nei panni dell'antico mago Shazam che consegna i poteri a Billy Batson.

Il costume di Zachary Levi prende chiaramente ispirazione dal film d'animazione Justice League: War. La somiglianza più evidente è il fulmine sul petto. La forma e il colore somigliano molto di più alle recenti incarnazioni del personaggio, proprio come il mantello di Shazam. Inoltre i bracciali sono identici a quelli indossati nel film animato.

Ora che i fan hanno scoperto il look del personaggio, non vedono l'ora di scoprire ulteriori novità sul film, da un'immagine ufficiale che proviene dal set al teaser trailer.

Zachary Levi è noto soprattutto a livello televisivo per aver partecipato alle serie Perfetti...ma non troppo e Chuck.

Ha recitato nel Marvel Cinematic Universe in Thor: The Dark World di Alan Taylor e Thor: Ragnarok di Taika Waititi.