Zachary Levi su Shazam! 2: 'Daremo molto più spazio alla Shazam Family'

Tra i tanti progetti in cantiere in casa DC Films, sicuramente inferiori rispetto al The Batman di Matt Reeves o al The Suicide Squad di James Gunn, ruolo piccolo ma importante lo ricopre l'annunciato Shazam! 2 di David F. Sandberg, di cui è tornare a parlarne il protagonista Zachary Levi nel corso del Celebrity Preview Fan Fest.

Discutendo allora con gli appassionati e i giornalisti accorsi all'evento di alcuni elementi narrativi del prossimo film, Levi ha rivelato: "Vediamo, cos'è che potete aspettarvi di vedere in Shazam! 2 e che posso rivelarvi? Ci sono dei laser da cecchino puntati su di me in questo momento? A parte scherzi, potete sicuramente aspettarvi la stessa meraviglia del primo film. L'unica cosa che posso dirvi e che non penso sia spoiler è questa: ora che si è formata la Shazam Family... beh, possiamo aspettarci molto di più su di loro".



Ha continuato: "Siamo come de piccoli Power Rangers, il che è piuttosto fantastico. Ora abbiamo solo bisogno di un ranger rosa. E potrebbe anche esserci". Ridendosela, poi, ha concluso: "Mi dispiace ma non posso dire proprio nulla. Mi dispiace davvero".



Shazam! 2 uscirà nelle sale americane il 1° aprile 2020. Le riprese del film dovrebbe partire entro la fine dell'anno.