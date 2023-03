Shazam, Zachary Levi : 'Kevin Feige mi promise un ruolo importante in Thor'

Kevin Faige, presidente della Marvel Studios, avrebbe ingannato amorevolmente Zachary Levi promettendogli un ruolo molto importante in Thor 2.

L'attore è attualmente al cinema nelle vesti del supereroe Shazam nel secondo capitolo della saga: potete dare un'occhiata alla nostra recensione su Shazam! Furia degli Dei. Ma Levi affermare di essere stato ingannato sul ruolo di Fandral nel franchise Thor. L'attore, infatti, era inizialmente stato scelto per il ruolo del dio del tuono, ma a causa di conflitti di programmazione Levi ha dovuto rifiutare la parte. Successivamente Josh Dallas ha abbandonato il ruolo di Fandral: a sostituirlo c'è stato prontamente Levi che però non era proprio a conoscenza del ruolo di Fandral in Thor 2. Pare, infatti, che Kevin Paige sia stato un ingannevole venditore di personaggi: l'attore ha raccontato i dettagli di questo "scontro" con Paige nel podcast Happy, Sad, Confused.

"Feige è tipo, 'Ehi, Zach vorrebbe ricoprire questo ruolo?'E ad essere onesti, guarda... e ho insistito per parlarne con Kevin, per due motivi. Uno, ho visto il primo film, e non sentivo che i Tre Guerrieri fossero stati utilizzati in quel fantastico in un modo. E io ero tipo, 'Sarà di nuovo così, perché se lo è, non voglio davvero farlo, sai?' E lui dice: 'No, no, no, sarà una parte enorme di questo film'. E invece direi non tanto, come si è scoperto".

Fandral, interpretato da Zachary Levi, è morto in Thor 3 senza troppi orpelli. Pare inoltre, che la battuta pronunciata dal personaggio prima di morire sia stata tagliata.

"Quello che c'è sul pavimento della sala di montaggio sono io che accendo Hela e vengo impalato e dico 'Per Asgard'. No merda, ho avuto la mia ultima battuta, le mie ultime parole nell'Universo Marvel sono state 'Per Asgard.' La scena è stata tagliata. E quando l'ho girato, è stato... sì, è stato un peccato".



