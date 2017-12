Zachary Levi rivela la sua ultima battuta tagliata in Thor: Ragnarok

Prima di essere il protagonista del prossimo cinecomic targatoha interpretato il personaggio diine nel recente

ATTENZIONE! SPOILER!

Però, mentre il cinefumetto diretto da Taika Waititi ha superato la soglia degli 800 milioni di dollari al box-office di tutto il mondo, Zachary Levi ha svelato che la sua ultima battuta nel ruolo di Fandral in Thor: Ragnarok è stata completamente tagliata.

Infatti, nel film, Fandral viene ucciso da Hela (Cate Blanchett) senza dire una parola. "Per chi ha visto il film, avete visto Cate Blanchett che arriva e in maniera molto malvagia lancia delle specie di coltelli e impala sia me che Volstagg. Thor: Ragnarok è la fine".

"Ma in sala montaggio è rimasta una sequenza con me, impalato, che esclamo 'Per Asgard!'. Erano le mie ultime parole all'interno dell'Universo Marvel e, niente... sono state tagliate. Per Asgard!" conclude l'attore.

La sua morte e quella di Volstagg (Ray Stevenson) sono state considerate 'troppo veloci' dai fan, i quali hanno affermato che non hanno reso giustizia ai due personaggi (per esempio l'Hogun di Tadanobu Asano, almeno, ha una sequenza d'azione prima di perire). Per Levi, adesso, si prospetta un gran bel futuro nell'Universo DC nei panni di Shazam!