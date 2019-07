Zachary Levi rivela: 'Il crossover con Black Adam probabilmente in Shazam! 3'

Come è noto a tutti, il film sul personaggio di Black Adam era stato confermato da Dwayne Johnson ben prima che iniziassero i lavori su Shazam! con Zachary Levi, ma dopo l'uscita di quest'ultimo i fan non aspettano altro che vederli insieme sul grande schermo.

Dopo il discreto successo di Shazam!, il prossimo lungometraggio ad arrivare sullo schermo sarà quindi il film standalone dedicato alla sua arcinemesi Black Adam, alla cui regia è gia stato ingaggiato Jaume Collet-Serra, fresco del suo lavoro con Johnson in Jungle Cruise e indicato proprio da questi - che è anche produttore per il film Warner/DC - come scelta migliore.

Nel corso di una recente intervista, Zachary Levi - che si trovava a un convegno a Colonia - ha rivelato quando secondo la sua opinione potremo vedere i due personaggi scontrarsi sul grande schermo, concretizzando così i piani iniziali dello studio che da sempre anticipano lo scontro tra i due: "Posso dirti quello che so per ora, cioè che Black Adam non sarà nel sequel di Shazam! perché l'idea al momento è quella di procedere con il film standalone su Black Adam per prima cosa. Poi se dovessimo fare un terzo Shazam! o un secondo Black Adam, credo, è lì che i due personaggi si incontreranno".

Per Levi, inoltre, se i due dovessero incontrarsi subito non sarebbe una buona mossa per il franchise: "Perchè Black Adam è il nemico definitivo per Captain Marvel/Shazam. Shazam e Black Adam sono come doppelgänger, il gemello cattivo di quello che sono io. Quindi si dovranno scontrare solo alla fine. Se lo facessimo già al secondo film, cosa potremmo inventarci per il successivo? Nel terzo film potremmo solo esserci noi che giochiamo ai videogame, sarebbe molto noioso. Oppure no, sono molto appassionato di videogame. Quindi sì, è questa l'idea. Il piano è arrivarci per tempo, con il giusto procedimento".

Sappiamo che nell'edizione home video di Shazam! è incluso un riferimento al personaggio di Black Adam: l'anti-eroe che sarà impersonato da Dwayne Johnson era il campione del mago Shazam prima che questo scegliesse Billy Batson, ma voltò le spalle al Bene e usò i suoi poteri per fini egoistici.