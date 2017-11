Zachary Levi paragona Shazam! a "Big" di Tom Hanks, ma con i superpoteri!

Avete presente il film di? Quello in cui diventa grande, così, di colpo? Ecco, secondo Shazam! , il nuovoin cui li interpreta il ruolo dell'eroe, sarà come Big, ma con l'ausilio dei superpoteri!

L'attore lo ha rivelato in una recente apparizione televisiva in seguito alla première del nuovo lavoro DC, Justice League, in sala a partire da oggi.

Per la prima volta vedremo quindi le avventure di Billy Batson aka Shazam sullo schermo e il film sarà diretto dal regista David F. Sandberg. Il cast completo deve ancora essere annunciato, ma i due protagonisti principali li abbiamo: Asher Angel sarà il giovane Billy Batson, Levi interpreterà la controparte forzuta e con i poteri!

Sarà interessante vedere Zachary Levi interpretare questo ruolo perché, oltre a mostrare il suo lato adulto, forte e massiccio (sta pompando i muscoli per entrare nella tuta da supereroe), dovrà allo stesso tempo mantenere un approccio "infantile" e vederglielo fare in questo progetto sarà davvero divertente!

Proprio per via di questa dinamica, Levi ha paragonato Shazam! A Big, con Tom Hanks e, grazie all'utente twitter oberelias (via Heroic Hollywood) possiamo vedere il video in cui l'attore parla del film del 1988, Big, appunto.

Curiosi?