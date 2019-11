Zachary Levi ha ottenuto il ruolo di Shazam! grazie a James Gunn

Dopo il successo di Shazam! Zachary Levi è diventato uno dei volti principali del DCEU, con un sequel e uno spin-off (Black Adam) già annunciati e in arrivo nei prossimi anni. Nulla di tutto questo sarebbe però successo senza l'aiuto di James Gunn, che a quanto pare ha fatto da sponsor per l'attore.

Mentre partecipava ad una delle sue consuete sessioni di Q&A su Instagram, il regista di The Suicide Squad ha approfittato della domanda "È vero che Zachary Levi è stato considerato per il ruolo di Star-Lord?" per raccontare come è andata.

"Sì. Ed era fantastico" ha risposto Gunn. "Perciò quando Peter Safran, il produttore di Shazam, mi ha chiesto chi ingaggiare per il personaggio gli ho suggerito Zach. Peter e gli altri della DC mi hanno detto che è stato ciò che ha aperto le danze. Ma credo che sia tutto merito dell'immenso talento di Zachary Levi."

Non è poi tardata ad arrivare anche la risposta dello stesso Levi, che a sua volta ha ringraziato pubblicamente Gunn per l'impatto che ha avuto sulla sua carriera da attore: "Fratello, per me ha significato molto. Grazie per aver visto qualcosa in me e aver condiviso i tuoi pensieri con altri. Ha letteralmente contribuito a cambiare la mia vita. Spero di lavorare insieme il prima possibile."

"Anche io, amico mio!" ha replicato Gunn, che vista la sua passione per i cinecomic (è il primo filmmaker a partecipare contemporaneamente sia al DCEU che all'MCU) potrebbe ritrovarsi a collaborare con Levi molto presto.

A proposito del film DC, il regista David F. Sandberg ha confermato che Shazam! 2 approfondirà la famiglia adottiva di Billy Batson. Mentre per quanto riguarda lo spin-off, Dwayne Johnson ha da poco annunciato (finalmente) la data di uscita di Black Adam.