Zachary Levi ancora nell'occhio del ciclone per il following di una pagina omofoba

Shazam! Furia degli Dei ha ricevuto pareri contrastanti da parte della critica e del pubblico e, a mesi di distanza dall’uscita del film, dobbiamo continuare a parlare del suo protagonista Zachary Levi, ancora una volta alle prese con una controversia sulla rete.

Il regista di Shazam! Furia degli Dei ha recensito ironicamente il suo film su Letterboxd, rispondendo così alle dure critiche provenienti da una parte dei fan DC in merito alla sua ultima opera.

Intanto, un’altra star della pellicola è finita sotto i riflettori di Internet a causa di una pagina controversa seguita su Twitter: Bob Chipman ha infatti fatto notare come Zachary Levi sia un follower della pagina “Gays Against Groomers” che, a dispetto del nome, sembra propagandare idee di estrema destra e in qualche modo lesive delle battaglie LGBTQ+.

La pagina è stata già bannata da diversi social network a causa della propaganda di odio di cui è stata accusata mentre la GLAAD è certa che promuova una teoria cospirativa sull’adescamento LGBT.

Non è la prima volta che l’attore viene chiamato in causa per colpa dei suoi comportamenti sui social network, come nel caso della polemica riguardante alcune accuse che avrebbe rivolto alla Pfizer e che per molti sono risultate troppo vicine al mondo No-Vax.

In attesa di una risposta da parte dell’interprete di Chuck, vi lasciamo alla recensione di Shazam! Furia degli dei.