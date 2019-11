Anche Zachary Levi non vede l'ora che Wonder Woman 1984 arrivi nelle sale

Zachary Levi, protagonista di Shazam!, non vede l'ora di vedere la collega Gal Gadot indossare nuovamente i panni di Diana Prince/Wonder Woman in WW84.

L'hype che circonda Wonder Woman 1984 è innegabile, e sarà ancora più grande dopo la diffusione del primo trailer del sequel del film di successo del 2017 diretto da Patty Jenkins, che dovrebbe arrivare l'8 dicembre, in occasione del panel dedicato a WW84 del Comic-Con Brasiliano CCXP.



Sulle piattaforme social, intanto, i fan si divertono a interagire con gli attori e a chiedere il loro parere sulle pellicole, come l'utente che ha chiesto a Zachary Levi, interprete del supereroe Shazam! al cinema, quanto stesse aspettando il film con protagonista la collega Gal Gadot.



"@ZacharyLevi hey Captain Marvel, sei entusiasta di vedere Wonder Woman 1984?" ha scritto il fan, indirizzandosi a Levi con il nome originale del personaggio nei fumetti.



"Non sì. DECISAMENTE sì. 💁🙌" ha risposto invece l'attore.



Wonder Woman 1984 debutterà nelle sale americane il 5 giugno 2020. Qui potete vedere l'ultima foto arrivata dal merchindise del CCXP in cui viene mostrata una maglietta con raffigurato l'elmo dorato della Golden Eagle Armor che Diana indosserà nel film, mentre a questo link trovate la descrizione dei filmati di WW84 mostrati durante la presentazione di HBO Max.