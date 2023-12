Zachary Levi non molla Shazam: 'Mi piacerebbe farne ancora'

Bastavano gli incassi all'anteprima di Shazam! Furia degli Dei per prevedere che il film DC sarebbe stato un flop clamoroso, eppure Zachary Levi, interprete del protagonista, va controcorrente e afferma che vorrebbe partecipare a un eventuale sequel.

Nel commentare Galline in fuga - L'alba dei nugget e Shazam! Furia degli dei, così ha dichiarato Levi: "Sono orgoglioso di entrambe le storie. Penso che la seconda sia stata, sotto un certo punto di vista, migliore della prima. E la primo è davvero interessante. Insomma, sono orgoglioso di entrambe". Ha inoltre aggiunto: "Sì, mi piacerebbe farne ancora. Sarebbe entusiasmante collaborare con Lanterna Verde di Nathan Fillion".

L'attore ha colto l'occasione per parlare anche del nuovo Universo DC, anticipato da James Gunn. "Si tratta di una specie di reset, se così possiamo definirlo. Molte cose sono state ereditate, esistevano ancor prima che Peter [Safran] e James ricoprissero la posizione attuale. Ci sono state conversazioni su cosa tenere, cosa no, il modo migliore per farlo. Faccio parte del 'noi', ma come fare per capire in che modo tagliare il materiale e farlo funzionare, in vista degli sviluppi futuri?".

Diretto da David F. Sandberd, Shazam! Furia degli dei è il secondo capitolo della saga e dodicesima pellicola del cosiddetto DC Extended Universe. Nel cast, oltre a Levi, ricordiamo Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler e Adam Brody. L'incasso complessivo è stato di 133 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 125.

Ma la storia del supereroe ispirato alla mitologia classica è davvero tanto pessima? Per scoprirlo, non perdetevi la nostra recensione di Shazam 2.