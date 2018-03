Zachary Levi in costume nel primo video dal set di Shazam!

Dopo la nuova occhiata al costume di Shazam! nell'adattamento cinematografico del popolare fumetto della, ecco debuttare in rete un primo video dal set della pellicola che ci mostra l'attorein costume.

Nel video (e nella foto) che trovate qui sotto possiamo vedere l'attore Zachary Levi nel ruolo del supereroe della DC, seppur 'da lontano'. Questo filmato ci permette di avere un'idea un po' più precisa del costume che indosserà l'attore all'interno del cinefumetto che, ricordiamo, debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi ad aprile 2019.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, gridando la sola parola SHAZAM!, questo ragazzino di strada adottato di 14 anni può tramutarsi nel supereroe adulto Shazam, grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo muscoloso e divino, Shazam si rivela in questa versione adulta di sé facendo quello che farebbe ogni adolescente dotato di superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle sue mani? Può saltare le verifiche in classe? Shazam decide di testare i limiti delle sue abilità con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma dovrà imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze letali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

Diretto da David F. Sandberg (Annabelle: Creation), la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Henry Gayden e da Darren Lemke (Il cacciatore di giganti). Maxime Alexandre sarà il direttore della fotografia, mentre Jennifer Spencecurerà le scenografie (entrambi in passato hanno già lavorato con il film-maker nella realizzazione della pellicola sulla demoniaca bambola).