Zachary Levi è impaziente di tornare al lavoro per il sequel di Shazam!

L'attuale emergenza sanitaria ha congelato parecchi, per non dire tutti, i progetti cinematografici le cui riprese erano in partenza a breve e tra questi c'era anche il sequel di Shazam! le cui riprese sarebbero dovute iniziare entro l'anno ma che adesso non si sa a quando verranno rimandate...

In ogni caso, Zachari Levi ha approfittatto del primo anniversario dell'uscita del film per ricordare a tutti i suoi fan che non vede l'ora di tornare al lavoro per il sequel: "Buon primo compleanno al nostro 'picolo film di supereroi che ce l'ha fatta'. Sono molto grato per tutto quello che questo ruolo mi ha portato, e sono emozionato all'idea di tornare in quella tuta di spandex non appena saremo pronti a poterlo fare di nuovo. A tutti quelli che continuano a crederci e a supportarci, grazie. E se non avete ancora avuto l'occasione di vedere Shazam!, adesso direi che è il momento più opportuno per dargli un tentativo e riempire la vostra vita di risate, cuore e gioia".

Nel corso di un live commentary organizzata da ComicBook con il regista della pellicola, David F. Sandberg, il regista aveva rivelato che le riprese di Shazam! 2 sarebbero dovute partire entro l'anno e che adesso non sa come si evolverà la questione: "Beh, vediamo come andrà, perché avremmo dovuto iniziare le riprese quest'anno. Però chi lo sa quanto andrà avanti questa situazione? Voglio dire, ora sembra che ogni film verrà rinviato, quindi dovremo capire anche cosa accadrà a Shazam!. Io sto continuando a lavorare alla sceneggiatura. Possiamo ancora farlo, perciò continuiamo così e tra un paio di mesi vedremo come sarà la situazione".

Ricordiamo che l'uscita del sequel di Shazam! è programmata per il 1° aprile 2022, dunque un ritardo nella produzione potrebbe causare un danno minore rispetto ad altre pellicole previste nel 2021.