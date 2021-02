Zachary Levi e Gina Rodriguez protagonisti di Lost and Found, nuova commedia Amazon

Secondo quanto riportato da Deadline, Amazon Studios ha avviato lo sviluppo di Lost and Found, commedia d'avventura diretta da Steve Pink (Un tuffo nel passato) che vedrà come protagonisti Gina Rodriguez e la star di Shazam! Zachary Levi.

Il film, scritto a quattro mani dal regista e Jeff Morris, segue un testardo avvocato e un fuori legge solitario che si ritrovano costretti a collaborare per trovare un tesoro a lungo perduto sepolto nei pressi del fiume Mississippi.

Levi parteciperà al progetto anche in qualità di produttore tramite il suo banner Wyldwood Studios. La Rodriguez e MOlly Bresskin produrranno per I Can and I Will Productions, mentre Pink attraverso la Pink Machine.

Apparsa di recente nel film Kajillionaire sviluppata da Focus Features e nella commedia romantica Someone Great targata Netflix, la Rodriguez nel corso della sua carriera ha preso parte a pellicole quali Deepwater Horizon - Inferno sull'oceano, Annientamento e il remake Miss Bala - Sola contra tutti. Attualmente presta la voce a Carmen San Diego nella serie animata Netflix.

Per quanto riguarda Levi, l'attore prossimamente apparirà in Unbreakable Boy di Jon Gunn e vestirà i panni del leggendario quarterback Kurt Warner in American Underdog: The Kurt Warner Story. Entro la fine del 2020 dovrebbe anche prendere parte alle riprese di Shazam! Fury of the Gods, la cui uscita nelle sale è fissata a febbraio 2023.