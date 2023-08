Zachary Levi durissimo contro Hollywood: 'Troppi film sono immondizia'

Con lo sciopero attualmente in corso ad Hollywood, molti attori hanno deciso di dire la loro riguardo la condizione recente dell'industria cinematografica americana. L'ultimo a parlare è stato Zachary Levi che ha criticato la qualità dei prodotti commerciali degli ultimi anni.

Levi si era già schierato contro la critica a causa delle opinioni troppo severe riguardo Shazam 2. Con lo sciopero che continua ad imperversare e del quale non si riesce a vedere una conclusione all'orizzonte, molti attori hanno ritenuto necessario far sentire la propria voce. Quella di Levi si è fatta sentire un pò poichè, a fare queste dichiarazioni, è stato un interprete che lavora con grandi major in film ad altissimo budget. Il fatto che i conglomerati produttivi siano l'obiettivo principale dello sciopero ha reso la parole di Levi ancor più significative.

Ad un evento per i fan, l'attore ha chiamato "spazzatura" i contenuti cinematografici che Hollywood ha recentemente prodotto, parlando di come, da anni, non si rispettino minimamente le aspettative del pubblico che va in sala. "Personalmente ritengo che la quantità di contenuti che esce da Hollywood sia spazzatura: a loro non importa abbastanza per renderli davvero fantastici per voi ragazzi. Non lo fanno” ha spiegato l'attore. "Quante volte guardi un trailer e dici, 'Oh mio Dio, sembra così bello!' Poi vai al film e, 'Questo è quello che ottengo?' Sanno che una volta che hai già comprato il biglietto e sei seduto, hanno i tuoi soldi. E l'unico modo per noi di cambiare qualcosa è non andare a vedere questo tipo di spazzatura. Dobbiamo attivamente non scegliere la spazzatura. Aiuterà. Aiuterà molto" ha concluso.

Nel frattempo sono ripartite le trattative tra la WGA e gli studios non attesa che si riesca ad arrivare ad un effettivo accordo che faccia ripartire Hollywood e le produzioni attualmente sospese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!