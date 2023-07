Zachary Levi contro la critica:'Troppo severa con Shazam 2'

Dopo il clamoroso flop al botteghino di Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi ha espresso il proprio pensiero sul futuro del franchise partecipando a The FilmUp Podcast. L'attore ha confessato di essere ancora piuttosto confuso dopo l'insuccesso del film, e ha onestamente dichiarato di non sapere quale sarà il suo futuro.

"Non so cosa riserverà il futuro perché, sfortunatamente, il secondo film non è stato accolto altrettanto bene. Il punteggio del pubblico è ancora abbastanza buono ma il punteggio della critica era stranamente e sorprendentemente basso, e le persone era follemente scortesi" ha dichiarato. Da maggio Shazam 2 è disponibile on demand in Italia.



Secondo Zachary Levi, il sequel di Shazam è migliore di come è stato accolto:"Pensavo che avessimo realizzato una versione, se non altrettanto buona, migliore del primo film. Ci ho fatto parte, e per quanto vorrei che fosse buono, so che è ok e che ci sono molte mancanze. E non sto dicendo che Shazam 2 è un capolavoro perfetto stile Orson Welles ma è un bel film. Penso che anche soltanto il mondo dal primo al secondo film sia cambiato tanto. I social media sono cambiati così tanto. Odio, odio online, hater e troll, tutto ciò è galvanizzato nella tossicità. Penso che ci siano persone che, sinceramente e sfortunatamente vogliono distruggere certi progetti perché non gli piacciono, o non gli piaccio io o le persone coinvolte".



Nel cast del secondo film diretto da David F. Sandberg, ci sono anche Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Rachel Zegler, Grace Fulton e Ross Butler. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Shazam 2.