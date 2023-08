Zachary Levi costretto a ritrattare sullo sciopero: 'Le mie battute prese fuori contesto'

Zachary Levi ha risposto a proposito delle polemiche sulla clip che lo vedeva polemizzare a proposito delle regole imposte agli attori durante lo sciopero, riferendo chele sue parole nel video in questione sono state fraintese in quanto prese fuori dal contesto e cercando di spiegare il suo pensiero in merito alla protesta.

Dopo che il video in cui Zachary Levi ironizzava sulle restrizioni dovute allo sciopero è diventato virale, portando i fan a dibattere sulle tesi dell’attore, il protagonista di Shazam! é tornato a parlare della vicenda diffondendo in un comunicato la sua versione dei fatti.

Queste le parole di Levi: “Sono venuto a conoscenza del fato che un’osservazione fuori luogo che ho fatto per scherzo lo scorso fine settimana è stata presa fuori dal suo contesto, quindi lasciatemi essere molto chiaro. Sostengo pienamente il mio sindacato, la WGA e gli scioperi. Continuo a criticare apertamente il sistema di sfruttamento in cui noi artisti siamo costretti a lavorare da quando ho iniziato il mio percorso in questo settore, 25 anni fa. Quest scioperi sono necessari per proteggere noi stessi, i nostri sceneggiatori e tutti coloro che lavorano nella produzione e che fanno muovere l’industria”.

Quindi ha concluso: “Ma non possiamo nemmeno dimenticare i nostri fan durante questo sciopero. I fan che spendono i loro soldi e le loro energie viaggiando a grandi distanze per parlare con noi del nostro lavoro che significa così tanto per loro. La nostra attività esiste e ha successo grazie ai fan e credo sia indispensabile apprezzarli per il loro sostegno alle nostre carriere”.

Una ritrattazione solo a metà, dunque, e l’ennesima polemica di Zachary Levi dopo l’accusa alla critica di essere stata troppo severa con Shazam! 2.