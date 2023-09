Zachary Levi compie 43 anni: 'Grazie Warner per avermi pagato per stare in forma'

Difficilmente rivedremo Shazam! nel DC Universe targato James Gunn/Peter Safran, ma è innegabile che, seppur ben distanti dall'essere dei capolavori, i due film con Zachary Levi siano stati tra le cose migliori tirate fuori dal franchise prima del reboot: merito, ovviamente, anche e soprattutto della dedizione dimostrata dalla star di Chuck.

Dedizione che, d'altronde, per il buon Zachary Levi è stata tutt'altro che un peso: dopo aver difeso Shazam! Furia degli Dei dalle critiche negative, l'attore che oggi compie 43 anni si è infatti detto grato a Warner Bros. per averlo praticamente pagato... Per restare in forma!

"Negli ultimi anni non mi sono mai fermato. Volevo essere Shazam! in ogni modo possibile. Mi sono allenato 6 volte a settimana. Le endorfine nel tuo corpo ti fanno sentire meglio fisicamente, ma anche mentalmente ed emotivamente. Sono più forte ed in salute oggi rispetto a 15 anni fa quando ero giovane e giravo Chuck. Quindi grazie Warner Bros. per avermi pagato per avere la miglior forma possibile!" sono state le sue parole.

I risultati, d'altronde, si sono visti eccome: se Zachary Levi si è rivelato uno Shazam! credibile è stato anche grazie ad un fisico davvero invidiabile ottenuto con tanto, duro lavoro: ben fatto, Zachary!