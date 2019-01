Zachary Levi al centro delle nuove foto ufficiali di Shazam!

Nelle foto, che trovate qui sotto, non solo diamo un'occhiata ai vari protagonisti del film e al villain, ma anche alla "Famiglia Marvel" (non da confondere con la casa editrice, nb.) 'depotenziata'.

In questo nuovo film tratto dai fumetti della DC diretto da David F. Sandberg , il giovane Billy Batson (Asher Angel) diventa il supereroe noto come Shazam! dopo aver pronunciato la famosa parola 'magica', ed aver ricevuto questi strani poteri dal Mago (Djimon Hounsou). Il giovane intrappolato nel corpo di un adulto si divertirà con i suoi nuovi poteri e il suo miglior amico/fratellastro Freddy ( Jack Dylan Grazer ), ma l'avvento di una nuova nemesi, il Dr. Sivana ( Mark Strong ), lo costringerà a combattere realmente il nemico.

Ad interpretare il supereroe Shazam! vedremo l'attore del serial tv Chuck Zachary Levi . Levi non è nuovo ai cinecomics avendo interpretato il personaggio di Fandral nei Marvel-liani Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok.

