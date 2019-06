Anche Zachary Levi sarà nel cast di Spy Guys di Jeff Tomsic?

Secondo quanto riporta in esclusiva Deadline, Zachary Levi sarebbe in trattative per un ruolo in Spy Guys, action comedy di New Line Cinema diretta da Jeff Tomsic su sceneggiatura di Adam Sztykiel. Il film potrebbe così essere pronto prima del sequel di Shazam!, altro prossimo impegno dell’attore.

Zachary Levi dovrebbe interpretare una super spia alla James Bond o Ethan Hunt, alle prese con una missione impossibile per venire a capo della quale potrà contare soltanto sull’aiuto di alcuni suoi improbabili ex-compagni del college.

Jeff Tomsic ha debuttato come regista lo scorso anno con la commedia Tag (in italiano Prendimi!), sempre per New Line, dopo essersi fatto le ossa lavorando per il piccolo schermo, nelle serie Comedy Central Broad City e Idiotsitter, in cui figura anche come produttore esecutivo. Adam Sztykiel invece ha lavorato in Rampage e Due Date.

Spy Guys sarà prodotto da John Rickard e dal team di Lonely Island composto da Andy Samberg, Jorma Taccone e Akiva Schaffer. La data di uscita del film non è stata ancora ufficializzata.

Zachary Levi ha dichiarato recentemente che il copione di Shazam! 2 è pronto, e le riprese dovrebbero iniziare nella prima parte del 2020. Nel sequel del film il protagonista si scontrerà con Black Adam.