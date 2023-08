Zachary Levi fa battute sullo sciopero, ma i social non ridono: bufera sulla star

Sta circolando sulla rete una clip in cui Zachary Levi polemizza sulle regole imposte dallo sciopero degli attori e in particolare sul fatto che non si possa parlare neanche di vecchie produzioni. Il video, probabilmente registrato durante il Comic Con di Manchester sta facendo parlare di sé, con i social che hanno reagito nei modi più disparati.

Dopo essere finito di nuovo al centro delle polemiche per un follow a una pagina accusata di omofobia, Zachary Levi torna a far parlare di sé per vicende non strettamente legate ai suoi ruoli sul set con un video diventato virale in cui l’attore si lamenta delle stringenti regole dello sciopero. Queste le parole dell’attore nello specifico: “Non sono autorizzato a parlare di film in cui potrei essere un supereroe. Non sono autorizzato a parlato di show per la tv in cui potrei essere stato un nerd che lavora da Best Buy. Non mi è permesso di parlare dei film d’animazione sulle principesse in cui sono stato fantastico - come il miglior principe di sempre. Non mi è permesso di parlare di queste cose”.

Non è chiaro cosa abbia detto Levi prima o dopo le parole presenti nella clip, fatto sta che la rete ha risposto ironizzando sulle sue parole e paragonandolo a Stephen Amell che recentemente ha preso posizione contro lo sciopero.

Levi, a dirla tutta, si era in precedenza espresso favorevolmente a riguardo della protesta, affermando che come ci fosse bisogno di uno sciopero e che sarebbe già dovuto essere fatto anni fa.

Quindi è probabile che quello dell’attore di Shazam! fosse soltanto un momento comico decontestualizzato.

Non resta che aspettare per capire se ci saranno ulteriori evoluzioni della vicenda.