Zach Galifianakis, tutte le curiosità che non sapevate sull'attore

Tra le sue più famose interpretazioni al cinema ci sono i tre capitoli di Una notte da leoni, ma sarebbe riduttivo parlare di Zach Galifianakis solo per quello. La sua vita privata e professionale è molto interessante e ricca di curiosità che vale la pena conoscere.

Tanto per cominciare, per chi non lo sapesse Zach Galifianakis è anche un apprezzato stand-up comedian, e il suo stile è molto diverso da quello del suo personaggio in Una notte da leoni. Un umorismo, dissacrante ma più sottile, senza i doppi sensi e allusioni un po' grossolane della commedia di Todd Phillips.

Altra curiosità sull'attore statunitense di origine greca è che una volta ha intervistato nientemeno che Barack Obama: in Between Two Ferns, uno show di interviste in stile mockumentary, ha infatti avuto al fianco attori come Jon Hamm e Bradley Cooper, Hillary Clinton e appunto l'ex presidente, allora in carica per il secondo mandato. Between Two Ferns ha vinto anche due Emmy, nel 2014 e nel 2915, come miglior programma di intrattenimento di breve durata.

Zach Galifianakis, che una volta fece infuriare Nike, è stato anche tra gli autori del Saturday Night Live, ma per appena due settimane. Uno sketch che aveva scritto per Britney Spears e Will Ferrell, a quanto pare, non fu molto gradito.

Infine, il comico ha stretto una profonda amicizia con una senzatetto, Marie Haist, che viveva in una lavanderia a gettoni dalle parti di casa sua. Zach Galifianakis le comprò un appartamento, e la storia è alla base del documentario Queen Mimi, del 2015.

