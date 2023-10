Zach Galifianakis compie 54 anni: 'Tru Calling? Terribile, provai a farmi licenziare'

A molti capita di pentirsi di un lavoro accettato in passato, magari nella speranza di riuscire ad emergere facendo qualcosa che potesse aver successo pur senza convincerci appieno: per Zach Galifianakis quel lavoro porta il nome di Tru Calling, la serie TV a cui la star di Una Notte da Leoni prese parte tra il 2003 e il 2005.

L'attore che oggi compie 54 anni e che prenderà parte al live-action di Lilo & Stitch non ha infatti mai fatto mistero del disprezzo provato per lo show con Jason Priestley, definito dal nostro Zach come una delle serie più stupide che gli sia mai capitato di vedere.

"È lo show più stupido che abbia mai visto. Ricordo di aver chiamato il produttore dicendo: 'Questa roba è orribile, non ha senso ed è offensiva'. Provai a farmi licenziare. Provavamo il copione ed ero sempre il primo ad alzarmi, andavo dall'autrice dello script e dicevo: 'Grande script, Janet!', e poi lo buttavo nella spazzatura e andavo via. Pensavano tutti che volessi solo fare il tipo divertente che fa stand-up" sono state le parole di Galifianakis.

Cosa ne pensate? Avete visto Tru Calling? Siete d'accordo con l'impietoso parere di Zach Galifianakis? Fatecelo sapere nei commenti! Una cosa è certa, comunque: che fosse vero o meno, negli anni successivi il nostro Zach ha saputo prendersi le sue soddisfazioni.