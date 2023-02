Zach Cregger conquista Hollywood: dopo Barbarian e Weapons vende anche il terzo film!

Il successo di Zach Cregger dopo Barbarian non si ferma, e a poche settimane dall'annuncio del faraonico contratto con New Line per il suo secondo film Weapons il regista ha già piazzato l'accordo per un terzo lungometraggio.

Verso la fine di gennaio, infatti, è stato rivelato che Zach Cregger aveva firmato un ottimo accordo con la New Line Cinema per realizzare il suo prossimo film, Weapons. Il regista ha sicuramente fatto colpo l'anno scorso con Barbarian, presentandosi al mondo intero come una nuova e audace voce nel cinema horror. La New Line (come parte della Warner Bros) si è mossa rapidamente per assicurarsi il suo talento, dopo il 'trasferimento' di James Wan alla Universal, e adesso a quanto pare lo ha blindato addirittura con un nuovo-nuovo film.

Oltre al già citato Weapons, che sarà il prossimo film di Cregger come regista e che, secondo le indiscrezioni, ruoterà attorno alla "stregoneria e ai bambini scomparsi e sarà raccontato attraverso storie multiple e interconnesse", l'autore svilupperà come produttore il thriller horror Companion, che verrà realizzato quest'anno, contemporaneamente a Weapons. Infine, come se tutto questo non fosse già abbastanza, Cregger ha firmato per dirigere un terzo film personale, Occupant, descritto come un 'capovolgimento' della classica storia horror della casa stregata: invece che seguire una famiglia che si trasferisce in una dimora infestata, la storia racconta di una casa storica che viene trasferita a scopo di preservazione in un nuovo quartiere.

È certamente fuori dal comune per un giovane regista ricevere così tanto potere, anche considerando il successo di Barbarian. Riuscirà Zach Cregger a reggere la pressione e rispettare le aspettative? Staremo a vedere.