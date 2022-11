Zach Braff, la star di Scrubs protagonista in un nuovo film con Vanessa Hudgens

Saranno Zach Braff e Vanessa Hudgens i protagonisti della nuova commedia French Girl, scritta e diretta da James A. Woods e Nicolas Wright. Le star di Scrubs e Spring Breakers reciteranno al fianco di Evelyne Brochu e William Fichtner, in un lungometraggio che si preannuncia molto interessante ben al di là dell'importanza del cast.

In French Girl, Braff sarà Gordon Kinski, un insegnante di liceo che si reca a Quebec City con la sua ragazza, la chef Sophie Tremblay (Brochu), in prova in un ristorante con tre stelle Michelin di proprietà della super chef Rub Collins, interpretata da Vanessa Hudgens.



Le riprese del film sono iniziate in questo periodo tra Quebec City e Montreal, in Canada. Famoso in tutto il mondo per il ruolo di J.D. Dorian, nella serie comedy medical Scrubs, in produzione dal 2001 al 2010, Zach Braff negli ultimi anni ha diviso la propria carriera tra cinema e serie tv.



Inoltre da qualche anche i giornali di gossip si sono occupati di lui: la relazione con Florence Pugh ha attirato le attenzioni dei media, che hanno raccontato in diverse occasioni la loro storia d'amore.

Vanessa Hudgens è reduce da un'esperienza di realtà virtuale con Eli Roth:"Mi sono divertita moltissimo a lavorare con Eli Roth, Crypt TV e Meta per dare vita a questa terrificante storia".



Il titolo è Trick-VR-Treat, e si riferisce chiaramente alla festa di Halloween. Presente anche nel cast dell'acclamato Tick, Tick... Boom!, Vanessa Hudgens sta spopolando anche su TikTok con le foto pubblicate sul social network.