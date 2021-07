Zach Braff, la star di Scrubs nel cast della romcom Moonshot

La star di Scrubs, Zach Braff, è stata scelta nel cast della rom-com di fantascienza targata New Line, Moonshot, così come scrive The Hollywood Reporter. Braff si unisce ad un cast già piuttosto ricco d'interpreti tra cui Cole Sprouse e Lana Condor. Il film è prodotto da HBO Max e vedrà Zach Braff in uno dei ruoli principali.

La sinossi di Moonshot spiega che il film è ambientato in un futuro in cui Marte è stato terraformato e colonizzato dal meglio che l'umanità ha da offrire. Due studenti universitari molto diversi finiscono per unire le forze e salire di soppiatto a bordo di una navetta spaziale per unirsi ai loro cari che sono già stati inviati su Marte. Secondo il report, Braff è stato scelto per interpretare la mente a capo della colonizzazione di Marte, un imprenditore visionario.



A novembre Zach Braff elogiò la fidanzata Florence Pugh, che rispose per le rime alle critiche nei confronti della loro differenza d'età.

Florence Pugh è in questi giorni al cinema con Black Widow di Cate Shortland, e Zach Braff è pronto per tornare in nuovi progetti, proprio come Moonshot.

Il film è diretto da Chris Winterbauer ed è co-prodotto da Greg Berlanti, una delle grazie negli Stati Uniti per quanto riguarda questo tipo di progetti.



Conosciuto soprattutto per i suoi ruoli tv, lo scorso anno Zach Braff sorprese i fan di Scrubs parlando di un possibile film dedicato alla celebre serie.