Zach Braff piange il suicidio dell'amico e manager: 'Ho provato e riprovato ad aiutarlo'

È un dolore enorme quello che, in queste ore, Zach Braff ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram: l'attore si è infatti trovato a dover prendere atto della scomparsa del suo manager e amico Chris Huvane, suicidatosi durante la giornata di ieri dopo aver combattuto una lunga battaglia contro la depressione.

"Il mio manager e migliore amico, Chris Huvane, si è tolto la vita ieri dopo anni di battaglia contro una brutta depressione. Ho provato e riprovato ad aiutarlo. Ogni volta pensavo che i miei discorsi d'incoraggiamento o le mie idee per nuove terapie potessero fare la differenza. Era così amato un questa città. Vi giuro che non avreste potuto conoscere un uomo migliore di lui. Tutti noi rimasti qui non riusciamo a non chiederci cos'altro avremmo potuto fare" si legge nel post di Braff.

La star di Scrubs, recentemente apparsa nel trailer di Una Scatenata Dozzina, ha poi proseguito: "E se mi fossi trasferito da lui? E se avessi detto questo o quello? Mia madre, che è una psicologa, mi ha detto una cosa che ancora mi riduce in lacrime mentre la scrivo. Mi ha detto: 'A quelli che restano tocca soffrire, ma la sofferenza di Chris è finalmente finita'. [...] Non stavo così male da tempo. Ti voglio bene, Chris. La tua sofferenza è finita".

Numerosi i commenti di supporto a Braff, tra cui quello della compagna dell'attore, Florence Pugh: "Che uomo meraviglioso. Mi dispiace così tanto, amore mio" scrive l'attrice, mentre a centinaia arrivano i messaggi dei fan dell'attore inevitabilmente toccati dalla triste vicenda.