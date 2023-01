Zach Braff, gli auguri all'ex fidanzata Florence Pugh:'Buon compleanno, leggenda'

Zach Braff ha celebrato il compleanno dell'ex fidanzata Florence Pugh pubblicando una foto in bianco e nero dell'attrice tra le storie su Instagram. La star di Scrubs e la co-protagonista di Piccole donne e Black Widow non sono più una coppia dallo scorso agosto ma Braff ha voluto esprimere il proprio affetto all'ex compagna.

Dopo tre anni di relazione, Florence Pugh ha confermato la rottura con Braff in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar nell'agosto 2022:"Abbiamo cercato di mettere in atto questa separazione senza che il mondo lo sapesse, perché è stata una relazione su cui tutti hanno un'opinione. Abbiamo sentito che qualcosa del genere ci avrebbe davvero dato il vantaggio di non avere milioni di persone che ci dicevano quanto sono felici che non stiamo più insieme. Quindi l'abbiamo fatto. Mi viene in automatico un nodo alla gola quando ne parlo" aveva dichiarato l'attrice, che non si è mai tirata indietro nel rispondere alle critiche delle persone, un atteggiamento grintoso che ha mostrato anche in altre occasioni; a novembre Florence Pugh ha accusato Hollywood di aver provato a cambiare il suo peso e il suo look.

"Buon compleanno, leggenda" ha scritto Braff in occasione del 27° compleanno dell'attrice, pubblicando la foto di Pugh seduta sopra la scritta Hollywood sul monte Lee a Los Angeles, con il viso rivolto all'obiettivo. Florence Pugh ha ricondiviso diversi messaggi di buon compleanno ricevuti tra le proprie storie, incluso quello di Zach Braff a cui ha aggiunto un'emoji a forma di cuore grigio.

Pugh e Braff avevano iniziato a frequentarsi nel 2019.

Su Everyeye trovate le tappe salienti della storia d'amore tra Zach Braff e Florence Pugh.