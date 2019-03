Zach Braff alla regia di The Secret Ingredients of Rocket Cola

È Collider a dare l'annuncio in esclusiva: Zach Braff, talentuoso interprete del dottor John Dorian nell'acclamata serie Scrubs è stato scelto come regista del suo prossimo progetto cinematografico, titolato The Secrets Ingredients of Rocket Cola.

Il lungometraggio, prodotto da Escape Artists, dovrebbe vedere nel cast anche l'attrice Florence Pugh, che negli ultimi giorni sembrerebbe essere entrata in trattative per unirsi al cast del cinecomic sulla Vedova Nera.

Braff si metterà in cabina di regia, realizzando un film basato su uno script scritto da Mike Vukadinovich (già ingaggiato per il sequel di Beetlejuice) e rimasta fino ad oggi nella celebre Black List delle sceneggiature. L'attore e regista si troverà dunque a dirigere una pellicola che, sempre secondo quanto trapelato online, dovrebbe avere un impatto mediatico e culturale maggiore rispetto ai suoi precedenti lavori.

Il film, come rivelato da Collider, si ambienterà nel corso di un lasso di tempo molto lungo (si parla di decine di anni), e seguirà la storia di due fratelli gemelli, con diversissime personalità e separati in tenera età. Ormai cresciuti e con due vite completamente opposte, i due si ritroveranno ad unire le forze, nel tentativo di salvare la compagnia Rocket Cola, nonostante l'amore provato nei confronti della stessa donna.

Se per quanto riguarda Braff, la regia è pressoché ufficiale, la situazione è leggermente diversa per l'attrice a bordo del progetto: Florence Pugh. La giovane attrice inglese, infatti, si trova al momento "contesa" tra due major differenti: la Marvel e la Escape Films, per l'appunto. La sua partecipazione al progetto, quindi, dipenderà dalla sua disponibilità a presentarsi sui set di entrambi i film. Il casting per i due uomini protagonisti, nel frattempo, procede senza sosta.

Negli scorsi anni, Zach Braff è riuscito a costruire una forte carriera da regista, merito anche di film notevolmente apprezzati dalla critica, tra cui La Mia Vita a Garden State (2004), che ha visto Natalie Portman e lo stesso Braff tra i protagonisti principali.