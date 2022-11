Zac Efron, la star ha rifiutato un ruolo nel debutto alla regia di Matthew Perry

Nel corso di una delle recenti interviste del tour promozionale della sua autobiografia, Matthew Perry ha raccontato che Zac Efron ha rifiutato di partecipare al suo debutto da regista in un lungometraggio. Perry ha annunciato di aver terminato la sceneggiatura di una commedia romantica e si sta occupando adesso del casting.

"Ho finito una sceneggiatura di cui ho parlato con alcune persone. Voglio dirigerla e ho una piccola parte. L'ho scritta per me stesso e mi sono reso conto di avere vent'anni di troppo per interpretarlo. Quindi ora stiamo cercando di scegliere i ruoli principali" ha dichiarato Perry.



La star di Friends ha citato anche Zac Efron, prima scelta per Matthew Perry. I due hanno recitato insieme nella commedia 17 Again - Ritorno al liceo. Tuttavia, la star di The Greatest Showman ha rifiutato:"Beh, era Zac Efron [la prima scelta] ma ha detto no. Quindi dobbiamo trovare qualcuno che dica di si".



Anche Aubrey Plaza è stata vicina al progetto e Perry la riteneva la candidata ideale:"Aubrey Plaza c'era quasi e sarebbe stata perfetta perché penso che sia fantastica. Ci è andata molto vicina e sarebbe stata perfetta".

Da regista Matthew Perry ha diretto in passato un episodio di Scrubs e ha co-creato i suoi precedenti show, The Odd Couple e Mr. Sunshine.



Nel corso delle ultime settimane sono emerse dichiarazioni shock su Keanu Reeves da parte di Matthew Perry che in seguito si è scusato.