Zac Efron, la star di High School Musical in Australia sfoggia un nuovo look

Zac Efron da qualche tempo si è stabilito in Australia e da diverse settimane i fan seguono la vita dell'attore nel continente oceanico. L'ultima novità è stata prontamente documentata sui social; Efron ha fatto visita di recente da Attaboy Hair ad Adelaide, procurandosi un nuovo look, come testimonia la foto pubblicata su Instagram.

Zac Efron ha deciso di cambiare lo stile dei suoi capelli affidandosi ad un classico mullet, tipica acconciatura molto di moda negli anni '80.

Nelle foto pubblicate sui social si vede addirittura il protagonista di High School Musical impegnato ad 'acconciare' lui stesso un'altra persona.

Un nuovo look che sarà difficile possa essere mantenuto da Efron, visto il suo impegno nel cinema e la possibilità che debba cambiare acconciatura per esigenze di copione.

Zac Efron è reduce dalle partecipazioni al film di Harmony Korine, Beach Bum - Una vita in fumo e soprattutto Ted Bundy - Fascino criminale, nel quale interpreta proprio il famoso serial killer, al fianco di Lily Collins, Kaya Scodelario e John Malkovich, adattamento cinematografico del libro The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy, scritto da Elizabeth Kendall, a lungo fidanzata con Bundy.

Tra le sue ultime dichiarazioni, a novembre Zac Efron confessò di esser quasi morto per colpa di Bear Grylls. Per quanto riguarda i progetti futuri, Zac Efron reciterà nel reboot di Tre uomini e una culla.

Trovate su Everyeye il trailer di Beach Bum di Harmony Korine, con Zac Efron nel cast.