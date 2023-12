Zac Efron riceve la sua stella sulla Walk of Fame! L'attore emozionatissimo alla cerimonia

Zac Efron ha la sua stella sulla Walk of Fame! L'attore 36enne ha partecipato con la famiglia e gli amici alla cerimonia sulla Hollywood Boulevard. Nel video possiamo vedere Efron, visibilmente emozionato, mentre scopre la mattonella e riceve la targa con la Hollywood Star of Fame.

Dopo la stella assegnata all'attore di Mamma, ho perso l'aereo Macauly Culkin, che durante la cerimonia ha avuto una reunion con Catherine O'Hara, è il turno di Efron di brillare sulla via dellle stelle, anche lui diventato una celebrità in giovanissima età grazie al ruolo di Troy Bolton nella saga di High School Musical.

L'attore non ha di certo dimenticato le sue radici: "È così surreale e bello far parte di quella che è una vera e propria tradizione di Hollywood. Recito, canto e ballo da sempre, da quando ero un ragazzino, ma neanche nei sogni più folli avrei immaginato di essere qui ora" ha dichiarato durante la cerimonia di assegnazione. Per poi aggiungere: "Ad High School Musical penso ogni giorno, canto ancora le canzoni sotto la doccia. Go Wildcats!".

Durante il discorso Efron ha anche dedicato un momento al suo caro amico e collega Matthew Perry, scomparso lo scorso ottobre: "Voglio ricordare anche qualcuno che non è qui oggi, Matthew Perry. È stato così generoso e gentile con me quando abbiamo lavorato insieme. Collaborare con lui e con Burr Steers è stato molto divertente e mi ha davvero motivato e portato al capitolo successivo della mia carriera e per questo ti ringrazio infinitamente Matthew. Oggi sei nei miei pensieri". I due avevano condiviso il set del film 17 Again-Ritorno al liceo.