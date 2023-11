Zac Efron, la reazione in diretta alla fine dello sciopero è impagabile

È stata annunciata la conclusione dello sciopero di SAG-AFTRA, con il sindacato che ha trovato un accordo soddisfacente insieme a Alliance of Motion Picture and Television Producers. Da questo momento i membri di SAG-AFTRA potranno tornare a lavorare e promuovere progetti. La notizia è giunta anche sul red carpet di The Iron Claw.

Nel corso dell'anteprima mondiale a Dallas, in Texas, il cast di The Iron Claw, realizzato da A24 che non rientra nelle case di produzione di AMPTP, ha appreso la notizia sul red carpet. Tra le reazioni entusiastiche spicca quella di Zac Efron con Harris Dickinson e Jeremy Allen White.



In particolare la reazione sorridente ed esuberante di Zac Efron ha fatto il giro del web mentre veniva intervistato da Deadline insieme a Harris Dickinson.

Lo sciopero degli attori riguardava le preoccupazioni sull'uso futuro dell'intelligenza artificiale e sui compensi legati allo streaming.



The Iron Claw racconta la vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che fecero la storia del wrestling professionistico nei primi anni '80, attraverso tragedie e trionfi, e all'ombra del loro prepotente padre e allenatore; i fratelli cercano un'immortalità straordinaria sul più grande palcoscenico dello sport. Nel cast Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany e Lily James.



Lo sciopero degli attori è finito dopo quasi 120 giorni di stop e per Hollywood è una gran bella notizia.