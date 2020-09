Zac Efron sarà il co-protagonista de L'Incendiaria, nuovo horror tratto da Stephen King!

Nel giorno del 40esimo anniversario dell'uscita originale del romanzo L'Incendiaria di Stephen King, viene annunciato ufficialmente che Zac Efron sarà il protagonista del remake del thriller-horror fantascientifico di Universal e Blumhouse.

Il regista emergente Keith Thomas dirigerà da una sceneggiatura dell'instancabile Scott Teems: il romanzo di King, uscito nel 1980, racconta la storia di una giovane ragazza che sviluppa abilità pirocinetiche e viene rapita da un'agenzia governativa segreta che vuole sfruttare il suo potente dono come arma.

Efron interpreterà il padre della ragazza, Andy McGee, e dato che il mese prossimo compirà 33 anni e Drew Barrymore aveva solo otto anni quando ha girò il film originale, non c'è dubbio che potrebbe interpretare il genitore di un bambino così piccolo. Insomma, si, anche Zac Efron è diventato grande: vi sentite abbastanza vecchi?

Ricordiamo che il film è prodotto da Jason Blum per la Blumhouse insieme al premio Oscar Akiva Goldsman e al suo banner Weed Road, mentre Martha De Laurentiis sarà produttrice esecutiva insieme a Teems, dopo aver lavorato come produttrice associata per il film originale del 1984. Il ruolo della giovane al centro della storia non è ancora stato assegnato e i casting sono attualmente in corso.

