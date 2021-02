Zac Efron: è polemica per il viaggio del fratello in Australia (con quarantena)

Fratello del ben più noto attore Zac, Dylan Efron ha anch'egli un ottimo seguito sui social media e ultimamente sta ottenendo un buon pubblico perché sta documentando il suo periodo di quarantena in seguito a un viaggio fatto in Australia, dove appunto la quarantena è d'obbligo. Questo stesso viaggio ha però generato una serie di polemiche.

Dylan Efron, infatti, è un americano e ha potuto tranquillamente viaggiare fino in Australia non si sa bene per quale motivo, mentre le polemiche partono dal fatto che molti australiani che vivono o lavorano all'estero non possono assolutamente far ritorno a casa loro per via delle restrizioni adottate dal governo australiano per contenere la diffusione del COVID-19.

"Come hai ottenuto il permesso per andare in Australia è qualcosa che vorrei davvero sapere. Molti cittadini australiani non possono andarci. Anche molti membri della mia famiglia australiani non possono venire, quindi ti prego fammi sapere come hai fatto. Se non hai assolutamente nulla da fare allora vai e documentati su quello che sta realmente accadendo in questi giorni", ha scritto un follower spazientito e sorpreso dalla cosa.

Dopo la pioggia di commenti simili arrivati sul suo canale, Dylan Efron ha quindi confermato che gli è stato possibile viaggiare fino in Australia per motivi di lavoro: "Grazie per avermi fatto imparare di più sull'argomento. L'ultima cosa che voglio è essere scontroso o non entrare in empatia con le famiglie locali che non possono riunirsi in questo momento. Io sono molto grato di dover lavorare qui e farò del mio meglio per far capire a tutti quello che la gente del posto sta affrontando. Mi scuso se il mio tono è stato irrispettoso verso le migliaia di australiani e le famiglie che non sono in grado di essere riunite in questo difficile momento. Sono venuto a Oz con un visto lavorativo per un progetto al quale sto lavorando, mi ci sono voluti mesi di pianificazione ed è stato un processo difficile, ma grazie al cielo è stato approvato e sono grato di poter lavorare qui".