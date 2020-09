Zac Efron non è più single: si chiama Vanessa la nuova fidanzata della star

Dopo il documentario Con i piedi per terra girato per Netflix, Zac Efron ha dato inizio a una serie di cambiamenti importanti nella sua vita. Fonti affidabili dei siti di gossip americani hanno rivelato che l'attore sta infatti cercando una proprietà a lungo termine a Byron Bay, in Australia, e inoltre c'è anche un nuovo interessa amoroso.

Stiamo parlando di Vanessa Valladares, e il solo fatto che Zac Efron si stia frequentando con un'altra Venessa che non sia la Hudgens - sua ex - ha infiammato non poco i fan via social, che si sono riversati soprattutto via Twitter per commentare la notizia. Questo è accaduto anche perché molti siti oltreoceano hanno scritto "Zac e Vanessa insieme" senza spiegazioni né contesto nei titoli, lasciando subito incuriosire i fan, che pensavano a un ritorno con l'attrice.



In realtà si tratta appunto della venticinquenne Vanessa Valladares, sconosciuta ai più e che potete vedere in una delle foto caricate sul suo profilo Instagram in calce alla notizia. In molti stanno già sostenendo che la ragazza somiglia in qualche modo alla Hudgens, ma da parte nostra non vediamo tutta questa somiglianza.



Cosa ne pensate della nuova fidanzata di Efron? E della sua nuova vita? Fatecelo sapere nei commenti, se vi va.