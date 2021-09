Zac Efron: ecco il folle allenamento che gli ha permesso di tornare in forma per Baywatch

Questa sera torna in Baywatch l'adattamento cinematografico del 2017 dell'omonima serie che ha riscosso un grandissimo successo negli anni '90. Tra i protagonisti di questo film oltre a Dwayne Johnson e Alexandra Daddario c'è anche Zac Efron, il quale mette in mostra una fisicità assai prorompente.

L'attore che ha avuto un grande successo grazie al franchise High School Musical ha affrontato momenti molto difficili a partire dal 2013 quando ha dovuto affrontare i suoi problemi con l'alcol e l'abuso di sostanze stupefacenti, finendo così in rehab. Questo percorso ha naturalmente inciso sulla sua forma fisica e Zac Efron ha dovuto lavorare duramente per rimettersi in sesto.

Per tale ragione l'allenamento pensato in vista delle riprese di Baywatch è stato a dir poco estenuante. L'attore si è sottoposto quotidianamente a sessioni intensissime di pesi così da raggiungere una muscolatura assai sviluppata e una massa grassa che aggira circa intorno al 5%. L'allenatore di Zac Efron ha sviluppato un allenamento basato sui superset, ovvero serie composte da molti esercizi ripetibili per almeno 3 volte.

Nonostante Baywatch abbia ricevuto pareri piuttosto negativi, è impossibile non notare l'eccezionale forma fisica di Zac Efron in questo film ed essa è merito non solo dei lunghi allenamenti in palestra ma, anche delle varie sessioni di surf e climbing sommate ad una dieta ferra priva di zuccheri e cibi grassi.

Stasera guarderete Baywatch? Ditecelo nei commenti.