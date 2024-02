Zac Efron:'Ecco cosa rende eccezionale The Warrior - The Iron Claw'

Zac Efron ha sottolineato il motivo per il quale, a suo dire, The Warrior - The Iron Claw, che racconta la vicenda che ha visto coinvolta la famiglia Von Erich, famosa per l'apporto al mondo del wrestling. In base a quanto raccontato nel corso di un'intervista, Efron ha dichiarato che l'alchimia del cast ha fatto la differenza.

Zac Efron interpreta il protagonista, Kevin Von Erich, e ha raccontato:"Abbiamo avuto modo di conoscerci molto bene prima di iniziare e si poteva dire che eravamo tutti interessati a questa storia. Quindi, se hai intorno a te ragazzi impegnati, lavoratori, intelligenti e cool, la chimica è fuori scala. Adoro quei ragazzi".



Efron nel film affianca Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simons. Fare gruppo e lasciare da parte i personalismi è stato determinante per la buona riuscita di The Iron Claw:"Abbiamo lasciato fuori il nostro ego, e abbiamo cominciato ad ascoltare. E abbiamo avuto un grande allenatore in Chavo Guerrero. Il wrestling non è uno scherzo, è uno sport difficile".

La famiglia Von Erich è famosa anche per la cosiddetta maledizione che la perseguita, con i fratelli di Kevin, David, Mike e Kerry morti tutti molto giovani. Ecco il trailer di The Iron Claw, disponibile nelle sale dal 1° febbraio.



I problemi della famiglia, legati anche alla mascolinità tossica, sono presenti e raccontati nel film di Sean Durkin.

Scoprite la tragica vera storia dei fratelli Von Erich, una delle dinastie più rinomate nel mondo del wrestling e vittima di una serie di incredibili disavventure.