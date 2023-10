Zac Efron compie 36 anni: 'So che tutto ciò potrebbe finire anche domani'

Sono ormai quasi 20 anni che il mondo intero conosce il nome di Zac Efron: erano i tempi di High School Musical quando Disney ci presentava lui e la sua co-star Vanessa Hudgens come astri nascenti della settima arte, e va detto che da allora, nonostante qualche passo falso, entrambi hanno saputo giocare bene le proprie carte.

Efron, che oggi compie 36 anni e che recentemente è apparso pompato come non mai nel trailer di The Iron Claw, ha però preferito sempre mantenere un profilo piuttosto basso per quanto riguarda il puntare sul suo futuro nell'industria cinematografica, ricordando sempre a sé stesso prima che agli altri che le certezze che il successo duri non sono mai troppe e definitive.

"Da qualche parte nella mia mente non riesco a non pensare che tutto ciò potrebbe finire domani, e da questo punto di vista penso che le probabilità giochino a mio sfavore... Le chance di avere successo in quest'industria sono vicine allo 0, solo poca gente riesce ad avere una carriera longeva. Devi metterti in gioco, non puoi mai sentirti soddisfatto, non devi mai dare le cose per scontate" sono state le sue parole. Al momento, comunque, il nostro Zac se la sta cavando piuttosto bene, non trovate? Vedremo come andranno le cose in futuro!