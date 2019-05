Dopo Zac Efron, BossLogic immagina anche Alexander Skarsgard come Adam Warlock

Mentre attendiamo di capire se Avengers: Endgame supererà Avatar al boxoffice mondiale, piazzandosi in testa alla classifica dei film con il più alto incasso della storia del cinema, torniamo a guardare al futuro del MCU grazie a BossLogic, che ci regala un'altra delle sue fantastiche fan-art esclusive.

Dopo aver immaginato Zac Efron come Adam Warlock, potentissimo personaggio dell'Universo Marvel che probabilmente verrà introdotto in Guardiani della Galassia Vol. (ma non è confermato), il grande artista ha voluto ripensare ancora una volta all'arma umanoide creata (nel MCU) dalla Sovereign, questa volta mettendo nei panni di Warlock un altro grande attore, anche questo molto amato dal pubblico: Alexander Sakrsgard (True Blood, Melancholia, Big Little Lies).



A differenza della fan-art di Efron, qui sembra esserci meno lavoro e una struttura completamente differente, che mostra Skarsgard soltanto di profilo e non interamente, lasciando visibile poco più del mezzobusto. Non c'è inoltre il costume, ma BossLogic ha voluto immaginare la "nascita" di Adam Warlock dalla capsula di gestazione, lasciando uscire in tutto il suo splendore dorato, con tanto di una sorta di liquido amniotico a coprirgli le spalle.



Vi piacerebbe l'idea di vedere Alexander Skarsgard in Guardiani della Galassia Vol. 3 come Adam Warlock? O forse è meglio Zac Efron? Di sicuro, BossLogic ha dato alla Marvel due valide alternative su cui puntare, sia per phisyque-du-role che per bravura.