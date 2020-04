Zac Efron è un grande attore o solo un sex symbol?

La carriera ormai più che decennale di Zac Efron ha già attraversato parecchi alti e bassi, tra interpretazioni convincenti ed altre decisamente dimenticabili. A quattordici anni dal folgorante successo di High School Musical, dunque, la domanda che vogliamo porci è: che attore è oggi Zac Efron?

Prodotto di quell'immensa fucina di giovani talenti troppo spesso bruciati troppo velocemente che è la Disney, Efron nasce al pari di tanti suoi colleghi e colleghe come l'ennesimo teen-idol, abituato ad avere orde di ragazzine al seguito e ad essere inseguito dai paparazzi sin da quando aveva appena vent'anni.

Il cammino del giovane Zac proseguì sulla via del musical con Hairspray (2007), al fianco di un John Travolta imbottito ed imparruccato, mentre 17 Again (2009) riportò il nostro ancora una volta nel terreno conosciuto dei banchi di scuola.

La possibile svolta arrivò nel 2012 quando, archiviata finalmente la saga di High School Musical conclusasi con il terzo capitolo, lo troviamo protagonista di Ho Cercato il tuo Nome, film tratto dall'omonimo libro di Nicholas Sparks, ma soprattutto al fianco di Nicole Kidman e Matthew McConaughey in The Paperboy, presentato anche a Cannes.

Da allora Efron ha imboccato un saliscendi che sembra ancora dover trovare la sua stabilità, tra un Nonno Scatenato (2016) e un The Disaster Artist (2017), un Baywatch (2017) e un The Greatest Showman (2017), fino alle critiche generalmente positive alla sua interpretazione in Ted Bundy - Fascino Criminale lo scorso anno.

Insomma, la carriera di Efron manda ancora oggi segnali troppo contrastanti per decidere se infilarlo nella categoria dei fuochi di paglia o in quella degli attori degni di nota: ciò che è certo è che all'età di 33 anni sembra ormai arrivato anche per lui il momento di decidere cosa fare da grande. Che i consigli di Leonardo Di Caprio possano aiutarlo?