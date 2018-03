Z: potenziale plot del reboot di Zorro e descrizione dei personaggi principali

Dopo la conferma ufficiale di qualche giorno fa riguardo l’ingresso nel cast di Z della giovane interprete, giunge in queste ore la descrizione della probabile sinossi del film e dei due personaggi protagonisti. L’invito ovviamente è quello di prendere la notizia con le pinze in attesa di eventuali conferme o smentite.

Stando al report di The Hashtag Show il reboot di Zorro, Z, sarà ambientato in un futuro non troppo lontano, in cui gli eroi di questa epoca si confronteranno con una subdola corporazione conosciuta con il nome di M-Corp. Il personaggio di Gael García Bernal non verrà chiamato Don Diego de la Vega, ma il suo nome sarà Emiliano Garza, descritto come un avventuriero veterano che fungerà da mentore per il personaggio di Kiersey Clemons.

La Clemons, a tal proposito, impersonerà una teenager di origine hawaiana di nome Zee – appellativo scelto in onore del suo mito Zorro che idolatra – intenta ad essere parte attiva nella causa del cavaliere mascherato contro la M-Corp.

L’idea è che il titolo di Zorro venga assegnato di sostituto in sostituto così come già sembrava accadere nelle premesse de La maschera di Zorro tra i personaggi interpretati da Anthony Hopkins e Antonio Banderas. Attraverso questo espediente, dunque, Emiliano Garza non sarà la prima persona ad aver indossato la maschera e il rapporto maestro-apprendista che dovrebbe crearsi con la figura incarnata dalla Clemons dovrebbe mettere in condizione quest’ultima di diventare l’erede del mantello nei prossimi capitoli del franchise. Questa idea sembra essere confermata dalla fonte di The Hashtag Show, la quale suggerisce che l’attrice avrà lo stesso spazio in termini di durata di apparizione sullo schermo del collega Gael García Bernal.

Diretto dal regista Jonás Cuarón, sceneggiatore di Gravity, lo script del reboot di Zorro è stato scritto dallo stesso film-maker assieme alla collaborazione di Glenn Gers. Per il momento tra le fila del cast artistico figurano Gael García Bernal (Zorro) e Kiersey Clemons (Zee).

L’ultima comparsa dell’abile spadaccino sul grande schermo è avvenuta con l’interpretazione offerta dall’attore Antonio Banderas in The Legend of Zorro, pellicola che al box-office mondiale ha incassato una cifra che si aggira attorno ai 142.4 milioni di dollari.