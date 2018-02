Z: nel reboot di Zorro ci sarà anche la bella Kiersey Clemons!

L'attrice che interpreta Iris West in Flashpoint,, ha ufficialmente firmato per recitare nel prossimo reboot di Zorro, attualmente intitolato semplicemente Z.

L'ultima volta che abbiamo visto l'eroe col costume nero, aveva il volto di Antonio Banderas, che ha indossato la maschera e il sombrero cordobés del personaggio sia ne La Maschera di Zorro, film del 1998, che nel sequel, La Leggenda di Zorro, del 2005.

Anche se sono passati quasi due anni da quando è stato scelto Gael García Bernal, sembra che il film di Cuarón sia tornato in pista. Variety riporta infatti la notizia che Kiersey Clemons, meglio conosciuta per Dope del 2015, ha firmato per il ruolo di co-protagonista in Z. Non sappiamo molto altro sul suo personaggio, come pure sul film; ciò che è certo è che sarà una versione di Zorro davvero diversa da quella che conosciamo tutti.

La Clemons sarebbe dovuta apparire già in Justice League nei panni dell'interesse amoroso di Flash; tuttavia, alla fine, le sue scene sono state tagliate e, per vederla interpretare il personaggio, dovremo attendere Flashpoint, sempre che non vengano confermati i rumor che vorrebbero una sostituzione in corso d'opera dell'attrice con un'altra ad interpretare Iris.

Chissà... Intanto vedremo come sarà sviluppato Z, il che ci incuriosisce non poco, che ne dite?